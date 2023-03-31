В розовом мини-платье и ботфортах-чулках: гламурный выход Хайди Клум

Папарацци подловили Хайди Клум в Пасадене по дороге на съемку нового сезона шоу America's Got Talent. Модель, как всегда, выглядела невероятно.

Она выбрала для своего выхода гламурный лук. На Хайди было розовое мини-платье с высокой горловиной, поверх которого она надела пальто из такой же ткани.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Розовый аутфит Клум разбавила серо-коричневыми ботфортами-чулками на шпильках.

Звезда распустила волосы, надела на лицо очки-авиаторы и сделала белый маникюр. Пальцы она украсила кольцами. В руке Хайди держала стакан с напитком.

Увидев фотографов, Клум мило улыбнулась, чтобы те сделали красивые снимки.

Напомним, на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2023 в Лос-Анджелесе Хайди сияла в откровенном синем асимметричном платье от бренда Julien Macdonald. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез, через который красавица продемонстрировала стройные ноги.

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