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В розовом мини-платье и крокодиловых сапогах: Талия Сторм в гламурном образе сходила на кинофестиваль

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В розовом мини-платье и крокодиловых сапогах: Талия Сторм в гламурном образе сходила на кинофестиваль

Талия Сторм / Фото: Getty Images

23-летняя певица выбрала для своего выхода экстремально короткий наряд.

Талия Сторм посетила вечер закрытия Лондонского кинофестиваля BFI, который прошел в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Для такого события певица выбрала гламурный образ. На ней было розовое блестящее мини-платье с обнаженными плечами, идеально сидевшее на ее сексуальной фигуре и подчеркивающее стройные ноги.

Наряд Талия дополнила крокодиловыми сапогами цвета металлик и такого же цвета сумкой.

Талия Сторм / © Getty Images
Талия Сторм / Фото: Getty Images

Сторм распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши длинными серьгами. На шее у нее была цепочка с подвеской с ее именем, а на руках – часы и браслеты.

Напомним, ранее Сторм ходила на вечеринку в асимметричном мини-платье с блестящим верхом и кожаной юбкой.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
322
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