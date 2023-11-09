В розовом мини-платье и на высоких шпильках: модель Playboy блеснула беременным животом на улицах Лос-Анджелеса

Канадская модель Playboy Хлоя Терае попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Красавица гуляла по городу в гламурном аутфите.

На ней было розовое мини-платье с высокой горловиной и серебряными бантиками на рукавах. Наряд прекрасно подчеркнул ее уже хорошо заметный беременный живот.

Хлоя Терает / Фото: Getty Images

Аутфит Терае дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и шпильках и бежевой питонной сумкой.

У Хлои была красивая прическа и насыщенный макияж с розовыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее – золотая цепочка с подвеской в виде ее имени, а на руках – золотые браслеты и кольца с камнями. Нежно-розовый маникюр завершил лук модели.

Хлоя Терает / Фото: Getty Images

Напомним, свое 30-летие Хлое Терае отпраздновала в откровенном розовом платье, состоявшем из боди и имитации юбки сзади и спереди.

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