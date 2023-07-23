В розовом мини-платье и ярких туфлях: финалистка "Холостяка-11" в образе Барби собралась в кинотеатр

Юлия Бельченко продемонстрировала красивый лук total pink.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – поддержала флешмоб барбимании, который активно распространяется по миру.
Юля выбрала для похода в кинотеатр на фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг образ Барби и продемонстрировала его подписчикам в Instagram, опубликовав видео.
Девушка надела розовое короткое платье-бюстье с драпировкой и поясом-шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и красивые ноги Бельченко.
Аутфит она дополнила розовыми туфлями с бантиками и брошями с камнями. Юлия распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и украсила шею жемчужным ожерельем.
Бельченко показала еще несколько гламурных луков в розовых нарядах.
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