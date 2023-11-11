В розовом мини-платье с кружевом: звезда реалити блеснула пышной грудью на вечеринке в Лос-Анджелесе

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани посетила вечеринку The Boohoo в Лос-Анджелесе.

Там красавица предстала в гламурном аутфите. На ней было розовое мини-платье с кружевом на подоле и груди, сквозь которое она блеснула пышной сексуальной грудью. А еще Челси похвасталась стройными ногами.

Наряд она скомбинировала с прозрачно-розово-серебряными стрипами.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Лазкани сделала прическу в стиле 20-х годов, макияж с длинными накладными ресницами и длинный красный маникюр. Практически каждый палец она украсила кольцами с камнями, а в ушах были красные серьги в форме вишен. Свой лук звезда реалити завершила клатчем в виде гламурной розовой трубки телефона инкрустированной стразами.

Напомним, ранее Челси Лазкани попала в объектив папарацци в коротком платье цвета металлик на тонких бретельках и с откровенным декольте.

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