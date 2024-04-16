В розовом мини-платье с металлическим воротником: Дженнифер Лопес на презентации нижнего белья

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес появилась на презентации своей линейки нижнего белья во флагманском магазине Intimissimi в Нью-Йорке. По такому случаю она надела очень гламурное мини-платье нежно-розового цвета.

Ее платье было от британского бренда David Koma и полностью расшито мелкими пайетками, но также его украшал металлический воротник, который тоже был розовым, но был более насыщенного цвета.

Дополнила лук Лопес туфлями с бантами от бренда Valentino, а также нежным макияжем и укладкой с длинными объемными локонами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Прежде чем выйти на улицу, Дженнифер быстро переоделась в светлую водолазку с высоким воротником, которую сочетала с мешковатыми джинсами от Gucci, уггами и стильными солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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