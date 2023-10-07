В розовом мини-платье с прозрачными деталями: Хайди Клум посетила званый ужин в Берлине

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила званый ужин организованный брендом Intimissimi в Берлине. Перед камерами знаменитость появилась в роскошном наряде с стиле Barbiecore - розовом мини-платье.

Наряд был с длинными рукавами и высокой горловиной, а также сделан из кружевной ткани, некоторые детали платья были полупрозрачными.

Образ 50-летняя звезда дополнила красными босоножками со стразами, макияжем, простой укладкой и длинным красным маниюром.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Однако пришла на этот ивент Хайди не одна, а в компании своей дочери - 19-летней Лени, которая появилась в полностью прозрачном платье черного цвета из-под которого было видно кружевное нижнее белье.

Лени Клум и Хайди Клум / Фото: Getty Images

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