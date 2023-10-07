В розовом мини-платье с прозрачными деталями: Хайди Клум посетила званый ужин в Берлине

Мини-нарядом звезда подчеркнула стройные ноги.
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила званый ужин организованный брендом Intimissimi в Берлине. Перед камерами знаменитость появилась в роскошном наряде с стиле Barbiecore - розовом мини-платье.
Наряд был с длинными рукавами и высокой горловиной, а также сделан из кружевной ткани, некоторые детали платья были полупрозрачными.
Образ 50-летняя звезда дополнила красными босоножками со стразами, макияжем, простой укладкой и длинным красным маниюром.
Однако пришла на этот ивент Хайди не одна, а в компании своей дочери - 19-летней Лени, которая появилась в полностью прозрачном платье черного цвета из-под которого было видно кружевное нижнее белье.
Читайте также:
- В платье с пышной юбкой и принтом: элегантная дочь супермодели Хайди Клум на модном шоу в Париже
- Надела красный плащ и сапоги: дочь супермодели Хайди Клум удивила выбором смелого наряда
- Выглядят эффектно: Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени вместе снялись для глянца