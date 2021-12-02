В розовом мини-платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" сходила на светское мероприятие

В розовом мини-платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" сходила на светское мероприятие

Анна Гузеева выбрала для своего выхода нежный лук.

Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – посетила светское мероприятие в Киеве и показала фолловерам в Instagram образ.

Аня была одета в нежно-розовое короткое платье с белыми вставками и пуговицами. Наряд имел сексуальное декольте.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Платье она сочетала с черными капроновыми колготами, черными ботфортами и черной сумкой.

Белокурые волосы Гузеева собрала в пучок, сделала насыщенный вечерний макияж и украсила шею кулоном на тонкой цепочке.

А другие участницы шоу "Холстяк-11" – Джессика Чеги, Розали Номбре и Даша Ставнича – отдыхают сейчас в Кении, откуда делятся интересными снимками, в том числе и в купальниках.

Джессика Чеги, Даша Ставнича и Алина Ляшук/Instagram Даши Ставничей

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