В розовом мини-платье со шлейфом: 51-летняя Хайди Клум получила награду в Мюнхене

Звезда подчеркнула стройные ноги эффектным коротким нарядом.
В среду вечером, 23 октября, в Мюнхене была вручена премия Баварского телевидения «Голубая пантера». На синей ковровой дорожке модель и ведущая Хайди Клум затмила всех в эффектном розовом платье с огромным шлейфом.
На ней было короткое платье-бюстье с эффектом помятости и складками. На спине его украшал большой бант, а шлейф был таким длинным, что Хайди нужна была помощь, чтобы передвигаться в этом наряде.
Образ она дополнила гламурными босоножками с пряжками и стразами, а также украшениями с камнями, ярким макияжем и длинным красным маникюром. Волосы Клум распустила и уложила.
Шоу Хайди Клум Germany's next Topmodel было удостоено известной медийной премии, потому что ее нынешний сезон показал яркий пример разнообразия и толерантности. Детали с мероприятия она показала в Instagram.
Вероятно, после получения награды она незамедлительно вернутся в США, ведь скоро ее любимый праздник Хэллоуин. Ежегодно модель устраивает роскошную костюмированную вечеринку на которую зовет знаменитостей и друзей. Образы модели с этого события уже стали легендарными.
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