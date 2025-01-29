В розовом мини-платье: яркая Николь Шерзингер сверкнула пикантным декольте по дороге на шоу

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls имеет прекрасное чувство стиля. Каждый ее образ достоин внимания.

Николь Шерзингер попала под прицел папарацци, когда шла на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке.

Знаменитость, как всегда, выглядела роскошно и ярко. Она была одета в розовое мини-платье с пикантным декольте. Наряд прекрасно обтягивал ее стройную фигуру и подчеркнул красивые ноги. На плечи певица накинула бледно-лавандовое пальто.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Обута Николь была в черные босоножки на каблуках и держала в руке розовую сумочку.

Шерзингер собрала волосы в пучок, сделала макияж с длинными ресницами и розовой помадой, а также молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, шею – бриллиантовым ожерельем, а руки – золотыми кольцами с камнями.

Напомним, ранее Николь Шерзингер в эфире программы Today предстала в обтягивающем темно-бирюзовом платье миди от швейцарского бренда Akris.

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