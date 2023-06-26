В розовом мини с халтером: Марго Робби произвела фурор образом на премьере фильма "Барби"

32-летняя актриса Марго Робби совсем скоро появится в одной из самых ярких комедий этого года - фильме о кукле от фирмы Mattel - Барби. Это будет романтическая история, а сыграет она в ней главную роль вместе Райаном Гослингом.

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля 2023 года, а пока актриса и съемочная команда начинает посещать премьерные показы. Первое подобное мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в воскресенье, 25 июня, в отеле Four Seasons.

Марго появилась на премьере в розовом мини в крупный белый горох от бренда Valentino. Платье характерно широким халтером и треугольным вырезом под грудью.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Образ Робби дополнили жемчужные серьги, браслет на руке и белые туфли-лодочки. На плече у звезды висела желтая сумка на длинном ремешке. Макияж актрисе сделали визажисты очень легкий и нюдовый.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Также на премьере вместе с коллегой позировал и Райан Гослинг. Актер надел белую футболку, кардиган и черные штаны с джинсами.

Марго Робби и Райан Гослинг / Фото: Associated Press

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