Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В розовом мини с корсетом и серьгах с сердечками: Марго Робби повторила образ куклы Барби

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
981
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В розовом мини с корсетом и серьгах с сердечками: Марго Робби повторила образ куклы Барби

Марго Робби / Фото: Getty Images

Мексика - последняя остановка в мировом пресс-туре "Барби". В украинском прокате фильм выйдет 20 июля 2023 года.

33-летняя актриса Марго Робби посетила очередную премьеру фильма "Барби", которая в этот раз состоялась в Plaza Parque Toreo в мексиканском городе Наукальпан-де-Хуарес.

Во время всех мероприятий, посвященных этому фильма, актриса отдавала дань уважения самым знаменитым моделям куклы Барби и одевалась, как они. В этот раз звезда воссоздала образ Earring Magic Barbie, которая была выпущена в 1992 году.

Образ Марго состоял, конечно же, из розового мини-платья Balmain, которое она надела с сетчатой кофтой, и розовых туфель-лодочек Manolo Blahnik.

Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images

Дополняли гламурный наряд массивные серьги и пояс-цепочка на талии с сердечками и звездами. Ее волосы были уложелы в волны.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press
Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

Снимком куклы в Instagram поделился новый стилист Марго - Эндрю Мукамал.

Earring Magic Barbie / instagram.com/andrewmukamal / ©
Earring Magic Barbie / instagram.com/andrewmukamal

Компанию на мероприятии Марго составили коллеги по фильму - Райан Гослинг и Америка Феррера.

Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера / © Associated Press
Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера / Фото: Associated Press

Райан был в Gucci, а Америка - Alexander McQueen и украшениях от Graziela Gems.

Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера / © Associated Press
Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера / Фото: Associated Press

Читайте также:

Как Марго Робби пробилась в Голливуд

Как Марго Робби пробилась в Голливуд

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
981
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация