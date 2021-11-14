В розовом мини, в перьях и ботфортах: Хайди Клум блеснула эффектным луком

В розовом мини, в перьях и ботфортах: Хайди Клум блеснула эффектным луком

48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум – просто королева разных экстравагантных образов.

Модель опубликовала в блоге несколько фотографий, на которых престала в образе от перспективного английского дизайнера Кристиана Кована.

Хайди одета в короткое серебристое платье с россыпью блесток, которое отлично подчеркивало фигуру модели и яркую накидку из перьев. Обута модель в высокие сапоги-ботфорты, которые также гармонично подчеркивают образ модели.

У Клум светлый маникюр, розовая помада на губах, а белые волосы развиваются на ветру. В подписи к снимкам Хайди Клум добавила множество красных сердец и отметила страницу дизайнера, а он в свою очередь также опубликовал фото с супермоделью.

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