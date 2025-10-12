ТСН в социальных сетях

В розовом наряде и на экстремально высоких платформах: папарацци подловили Леди Гагу в аэропорту Милана

39-летняя артистка изменила свой стиль.

Алина Онопа
Леди Гага

Леди Гага / © Getty Images

Папарацци подловили Леди Гагу, когда она прибыла в аэропорт Милана. Артистка в Италии приняла участие в двухдневных съемках фильма "Дьявол носит Prada 2".

Звезда выглядела эффектно и ярко. Если раньше Гага достаточно долгий период времени появлялась на публике в мрачных готических образах в черном цвете, то новый ее выход удивил, ведь она выбрала образ куклы Барби.

Леди Гага / © Getty Images

Леди Гага / © Getty Images

На ней был розовый трикотажный наряд, который состоял из кардигана с острыми плечами и пуговицами в тон и юбки миди с рваным подолом.

Аутфит Леди Гага дополнила розовыми сатиновыми босоножками на экстремально высоких платформах, с бантиками и шпильками-дугами.

У певицы были распущенные волосы, макияж с высветленными бровями и помадой ягодного оттенка и длинный французский маникюр. На лицо она надела черные очки, а на руке красовалось кольцо с крупным бриллиантом. Свой аутфит Гага завершила черной сумкой.

Напомним, Леди Гага в огромной шляпке-зонтике пришла на премьеру новых серий второго сезона сериала "Уэнсдей".

