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В розовом наряде и на высоких каблуках: красивая Элизабет Херли посетила благотворительный ивент

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
346
Время на прочтение
1 мин
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В розовом наряде и на высоких каблуках: красивая Элизабет Херли посетила благотворительный ивент

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Британская актриса выглядит великолепно.

Элизабет Херли посетила 9-й ежегодный благотворительный обед Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch, на котором собирают средства для благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity. Мероприятие прошло в ресторане Langan's Brasserie в Лондоне.

Для своего появления актриса выбрала наряд с брюками любимого цвета – розового. Оно прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

Элизабет Херли / © Getty Images
Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Аутфит Херли дополнила розовыми замшевыми босоножками на высоких каблуках. Она сделала укладку с локонами, макияж смоки-айс, а уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами. Гигиенический маникюр и черный педикюр завершил яркий образ Лиз.

Напомним, Элизабет Херли обожает фотографироваться в купальниках. Недавно звезда в голубом бикини похвасталась стройной фигурой.

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Дата публикации
Просмотры
346
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