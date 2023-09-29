В розовом наряде и на высоких каблуках: красивая Элизабет Херли посетила благотворительный ивент

Британская актриса выглядит великолепно.
Элизабет Херли посетила 9-й ежегодный благотворительный обед Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch, на котором собирают средства для благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity. Мероприятие прошло в ресторане Langan's Brasserie в Лондоне.
Для своего появления актриса выбрала наряд с брюками любимого цвета – розового. Оно прекрасно сидело на ее стройной фигуре.
Аутфит Херли дополнила розовыми замшевыми босоножками на высоких каблуках. Она сделала укладку с локонами, макияж смоки-айс, а уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами. Гигиенический маникюр и черный педикюр завершил яркий образ Лиз.
Напомним, Элизабет Херли обожает фотографироваться в купальниках. Недавно звезда в голубом бикини похвасталась стройной фигурой.
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