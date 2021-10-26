В розовом наряде и с сумкой Balenciaga: Эшли Робертс сфотографировали в Лондоне

Звезда The Pussycat Dolls продемонстрировала стильный стритстайл-лук.
Певица и радиоведущая Эшли Робертс в очередной раз попала под прицел папарацци, когда выходила со студии Global Radio. Знаменитость продефилировала по Лондону в ярком образе, ведь сочетала ярко-розовые брюки с кофтой River Island морковного оттенка с большим вырезом на груди. Дополнили ансамбль знаменитости длинное пальто, туфли-лодочки от Ego и небольшая сумка белого цвета с короткими ручками от бренда Balenciaga, стоимостью 1 495 евро (1737 долларов).
Эта сумка в коллекции Эшли новая. Ранее она сочетала ее с розовым трикотажным костюмом River Island, напоминавший наряд куклы Барби.
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