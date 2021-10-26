В розовом наряде и с сумкой Balenciaga: Эшли Робертс сфотографировали в Лондоне

В розовом наряде и с сумкой Balenciaga: Эшли Робертс сфотографировали в Лондоне

Звезда The Pussycat Dolls продемонстрировала стильный стритстайл-лук.

Певица и радиоведущая Эшли Робертс в очередной раз попала под прицел папарацци, когда выходила со студии Global Radio. Знаменитость продефилировала по Лондону в ярком образе, ведь сочетала ярко-розовые брюки с кофтой River Island морковного оттенка с большим вырезом на груди. Дополнили ансамбль знаменитости длинное пальто, туфли-лодочки от Ego и небольшая сумка белого цвета с короткими ручками от бренда Balenciaga, стоимостью 1 495 евро (1737 долларов).

Эшли Робертс / Getty Images

Эта сумка в коллекции Эшли новая. Ранее она сочетала ее с розовым трикотажным костюмом River Island, напоминавший наряд куклы Барби.

Эшли Робертс / Getty Images

Читайте также:

В кораллово-тыквенном жакете и мини-юбке: стильный осенний лук Эшли Робертс

Вот это наряд: Эшли Робертс появилась на красной дорожке в "голом" мини-платье

Образы Эшли Робертс на улицах Лондона (57 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку