В розовом наряде и с золотым маникюром: Билли Портер в гламурном луке блистал на красной дорожке

В розовом наряде и с золотым маникюром: Билли Портер в гламурном луке блистал на красной дорожке

52-летний актер продемонстрировал на светском мероприятии эффектный лук.

Вчера, 6 октября, в Лондоне состоялась церемония вручения наград Virgin Atlantic Attitude Awards, пишет Daily Mail.

Издатель и управляющий директор журнала Attitude Даррен Стайлз так сказал о премии: "Мы создали награду Attitude Awards, чтобы продемонстрировать лучшее из мирового ЛГБТ-сообщества - чтобы дать платформу тем иконам для подражания, которые так ясно демонстрируют, кто вы и как вы отождествляете себя, это не препятствие на пути к тому, кем вы могли бы стать".

Мероприятие посетил представитель ЛГБТ-сообщества – Билли Портер. Он любит эпатировать публику своими эффектными образами. Новый его выход не стал исключением.

Актер появился на красной дорожке в нежно-розовом атласном костюме, который состоял из удлиненного жакета с поясом с длинным шлейфом, а также из широких брюк.

Билли Портер / Getty Images

Наряд он дополнил белыми ботильонами на каблуках, инкрустированными камнями.

Образ Портер дополнил золотым маникюром, укладкой и нежным макияжем с тенями рубинового оттенка. Шею актер украсил роскошным ожерельем с бело-розовыми камнями.

Билли Портер / Getty Images

Ранее Билли продемонстрировал аутфит, который состоял из смокинга и пышной розовой юбки с рюшами. В руках он держал красный клатч в виде большого цветка, а на шее у него красовалось массивное колье с камнями.

Билли Портер / Getty Images

В таком виде актер посетил бал Элизабет Тейлор, посвященный борьбе со СПИДом, в Калифорнии.

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