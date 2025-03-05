В розовом наряде с плиссировкой: Элизабет Херли посетила благотворительную вечеринку

Известная актриса и ее сын весело провели время в Калифорнии, побывав на нескольких мероприятиях.

Британская звезда Элизабет Херли, которой приписывали роман с принцем Гарри, посетила 33-ю ежегодную вечеринку по случаю вручения премии "Оскар". Мероприятие, организованное Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, прошло в Западном Голливуде.

Перед камерами она блистала в нежно-розовом платье с открытыми плечами и мелкой плиссировкой. Также его украшал высокий разрез на юбке, длинный шлейф и небольшая складка ткани спереди.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила гламурным серебристым клатчем со стразами и босоножками такого же дизайна со стразами. В ушах у Лиз сверкали гламурные серьги с камнями. Херли сделала также любимый яркий макияж и прическу с локонами.

Это светское мероприятие она посетила со своим единственным ребенком - сыном Дэмианом Херли. 22-летний молодой человек появился в гламурном наряде черного цвета, который включал брюки, бархатный пиджак с цветочной вышивкой и шелковую рубашку.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Мама и сын часто посещают мероприятии вместе. Например, после этой вечеринки они отправились на еще одну - Vanity Fair Oscar. Дэмиан и Элизабет нарядились в луки золотого цвета.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Associated Press

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