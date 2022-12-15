В розовом наряде с рафией: модель Тина Кунаки на показе Jacquemus с мужем

Это был первый показ, который Жакмюс провел после своей камерной свадьбы летом.

25-летняя французская модель Тина Кунаки посетила показ коллекции весна-лето дизайнера Симона Порта Жакмюса, которую тот презентовал под Парижем. Коллекция бренда Jacquemus получившую название Le Raphia ("Рафия").

На мероприятии Тина появилась в розовом наряде соответствующему названию коллекции, ведь он был украшен той самой рафией. Образ включал топ ярко-розового оттенка на бретельках, а также длинную юбку приглушенного оттенка, которые были соединены на талии жгутом.

Образ модели дополняли босоножки с пряжками, а также мини-сумка в черном цвете.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

На показ Тина пришла со своим мужем Венсаном Касселем, который надел черную футболку, джинсы и темно-синюю куртку. Лук звезды завершали очки и ботинки.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, что пара в отношениях с 2016 года и воспитывают 3-летнюю совместную дочь Амазони. Также у 56-летнего Венсана есть еще две дочери - Дева и Леони - от предыдущего брака с Моникой Беллуччи. Дева, кстати, приняла участие в этом модном шоу.

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