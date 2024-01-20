В розовом пальто и платье со звездами: британская ведущая в объективах папарацци

Шарлотта Хокинс вышла в свет в образе в стиле Barbiecore.

Британская ведущая Шарлотта Хокинс попала под прицел папарацци на улицах Лондона, когда она вышла с работы. Звезда выглядела ярко и стильно.

Шарлотта была одета в розовое платье миди с изображением красных звезд и маленьких белых молний. Сверху она надела ярко-розовое пальто.

Шарлотта Хокинс / Фото: Getty Images

Свой лук Хокинс дополнила бежевой сумкой из крокодиловой кожи и замшевыми сапогами на шпильках.

Ведущая сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит серьгами-гвоздями и светлым маникюром.

Напомним, недавно в ярко-розовом образе выходила в свет ведущая Эшли Робертс.

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