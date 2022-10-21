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В розовом пальто и с мохнатой сумочкой: Ким Кардашьян в странных позах появилась на снимках

В розовом пальто и с мохнатой сумочкой: Ким Кардашьян в странных позах появилась на снимках

Дата публикации
Просмотры
930
Время на прочтение
1 мин
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В розовом пальто и с мохнатой сумочкой: Ким Кардашьян в странных позах появилась на снимках

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити и модным луком похвасталась, и сексуальными формами.

Ким Кардашьян в новом стильном образе устроила фотосессию в гардеробной и показала, что из этого вышло в Instagram.

Звезда реалити одела обтягивающий черный комбинезон и розовое пальто, которые скомбинировала с черными кожаными ботфортами от бренда Stuart Weitzman.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Лук модница дополнила мохнатой розовой сумочкой из искусственного меха.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким сделала волнистую укладку и надела на лицо черные очки.

Позировала она в довольно странных позах. И не упустила возможности похвастаться своей сексуальной фигурой.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кстати, сегодня, 21 октября, Кардашьян отмечает свое 42-летие. Предлагаем вам почитать материал о 10 вещах, из-за которых мы ненавидим Ким.

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Дата публикации
Просмотры
930
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