В розовом пальто и с мохнатой сумочкой: Ким Кардашьян в странных позах появилась на снимках

Звезда реалити и модным луком похвасталась, и сексуальными формами.

Ким Кардашьян в новом стильном образе устроила фотосессию в гардеробной и показала, что из этого вышло в Instagram.

Звезда реалити одела обтягивающий черный комбинезон и розовое пальто, которые скомбинировала с черными кожаными ботфортами от бренда Stuart Weitzman.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Лук модница дополнила мохнатой розовой сумочкой из искусственного меха.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким сделала волнистую укладку и надела на лицо черные очки.

Позировала она в довольно странных позах. И не упустила возможности похвастаться своей сексуальной фигурой.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кстати, сегодня, 21 октября, Кардашьян отмечает свое 42-летие. Предлагаем вам почитать материал о 10 вещах, из-за которых мы ненавидим Ким.

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