В розовом пальто и с сумкой Chanel: Кристин Дэвис появилась на сьемках в гламурном образе

Этот образ на все сто процентов отражает стиль и милый характер героини.

Актрису Кристин Дэвис заметили на съемках второго сезона сериала "И просто так…" в Нью-Йорке. Звезда привлекла внимание своим ярким и гламурным образом, а также тем, что съемки проводились на улице со штучным снегом.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

На актрисе, которая в сериале исполняет роль Шарлотты Йорк, было теплое пальто нежно-розового оттенка, которое она сочетала с длинным белым шарфом и вязаными митенками.

Также звезда надела шапку, теплые наушники и завершила этот милый образ сумкой Chanel и розовыми резиновыми сапогами декоративными бусинами. На лицо Кристин визажисты сериала нанесли нежные румяна, которые идеально сочетались с нарядом.

Кристин Дэвис и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Также в кадр попала и актриса Синтия Никсон, но в отличии от коллеги, ее образ был более повседневным и не таким ярким. Звезда сочетала фиолетовую куртку от Columbia с теплой шапкой, джинсами и черными ботинками. В руке у нее был термос. Но похоже, что в этом образе Синтия не появится в сериале, а просто режиссировала сцену.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Забавно то, то днем ранее под прицел папарацци попала Сара Джессика Паркер в летнем платье и туфлях. Тогда проводились съемки сцены в теплую погоду. Также с актрисой сфотографировали Джона Корбетта, который будет в сериале опять играть возлюбленного главной героини.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Читайте также: