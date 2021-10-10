В розовом пальто и в компании экс-супруга: Ким Кардашьян запечатлели в Нью-Йорке

В розовом пальто и в компании экс-супруга: Ким Кардашьян запечатлели в Нью-Йорке

Ким Кардашьян давно развелась с мужем, но заручилась его поддержкой в важный для себя день.

Всю неделю публика видела, как Ким ездила на репетиции шоу Saturday Night Live, ведущей которого она выступила минувшей ночью. В Instagram звезда опубликовала кусочек видео с эфира и показала, как это было.

Вместе с Ким в Нью-Йорк приехал и ее экс-супруг Канье Уэст, вместе их запечатлели на выходе из отеля Рокфеллер-Плаза, вчера вечером, перед тем, как приступить к работе.

Ким, одетая в объемное розовое пальто от Balenciaga в паре со сверкающими серебряными остроносыми сапогами и миниатюрной серебристой сумкой, покидала свои роскошные аппартаменты на Манхэттене с толпой помощников. На ней была пара одинаковых перчаток, массивные серьги и черные солнцезащитные очки. Канье шел позади экс-супруги, когда она отправилась к автомобилю.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Getty Images

Также ранее звезду сфотографировали в другом аутфите: объемной толстовке, черных лосинах, высоких сапогах на каблуках, в бейсболке и солнцезащитных очках.

Ким Кардашьян / Getty Images

Напомним, Ким пригласили стать ведущей программы Saturday Night Live, поскольку рейтинги шоу очень упали, создатели надеются таким образом вернуть популярность проекту.

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Ким Кардашьян в Нью-Йорке (6 фото)

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