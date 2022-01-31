В розовом пальто от Chanel и в украшениях: Рианна показала обнаженный беременный живот

В розовом пальто от Chanel и в украшениях: Рианна показала обнаженный беременный живот

33-летняя артистка ждет первенца.

Рианна впервые станет мамой. Первенца она ждет от своего возлюбленного — рэпера A$AP Rocky, пишет Daily Mail.

Рианна и A$AP Rocky / Associated Press

Об этом стало известно, когда пара вышла на зимнюю прогулку по району Гарлем в Нью-Йорке. Они гуляли, улыбались и мило о чем-то говорили. Фото можно посмотреть по этой ссылке.

На Рири было гламурное розовое пальто от Chanel стоимостью 8 тысяч долларов, надетое на голое тело. Певица застегнула только верх пальто и продемонстрировала на камеру свой уже достаточно большой беременный живот.

Живот украшала золотая цепочка с жемчугом и большим крестом с драгоценными разноцветными камнями. Свой лук она дополнила голубыми длинными рваными джинсами с черно-золотистым ремешком.

Волнистые волосы Рианна распустила, собрав сзади несколько прядей, сделала нежный макияж и завершила аутфит светло-розовым длинным маникюром.

A$AP Rocky был одет в куртку из денима, черную шапку, белый свитер, белую футболку, лакированные черные брюки и черную обувь на грубой подошве.

В издании отмечают, что певица чувствует себя хорошо.

До этого времени артистка тщательно скрывала свою беременность. Она в последнее время выходила в свет в широких нарядах, скрывающих ее фигуру.

Рианна / Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / Getty Images

Рианна / Getty Images

Поздравляем будущих родителей!

Кстати, в ноябре 2021 года на торжественной церемонии по случаю провозглашения государства Барбадос республикой у Рианны был виден небольшой живот. Там она предстала в оранжевом платье от Bottega Veneta с американским проймой, под которым отсутствовало белье.

Рианна / Getty Images

Рианна / Getty Images

Рианна / Associated Press

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