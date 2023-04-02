В розовом пальто от Valentino за 7 тысяч долларов: София Вергара в ярком луке приехала на съемки

Папарацци подловили Софию Вергару в Пасадене, когда она приехала на съемки нового сезона шоу America's Got Talent.

Звезда, как всегда, выглядела стильно. Вергара была одета в модное ярко-розовое шерстяное пальто от бренда Valentino с небольшим бантом, стоимость которого составляет 7365 долларов. Под верхним нарядом на ней был белый топ и рваные джинсы-капри.

София Вергара / Фото: Getty Images

Аутфит актриса дополнила розовыми атласными туфлями с бантами со стразами и на шпильках.

В руке она держала любимую сумку Christian Dior Book Tote за 3800 долларов. На лицо она надела солнцезащитные очки в леопардовой оправе. София завершила образ красивой укладкой с локонами.

Несколько дней назад Вергара появилась на улицах Калифорнии в черно-белом пальто с леопардовым принтом, бельевом топе с принтом "зебра" и черным кружевом, черных брюках и белых кедах.

София Вергара / Фото: Getty Images

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