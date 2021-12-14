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В розовом парике и наряде с пайетками: эпатажный Джеффри Стар на красной дорожке

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В розовом парике и наряде с пайетками: эпатажный Джеффри Стар на красной дорожке

Джеффри Стар / Associated Press

Американский артист, бизнесмен и один из самых популярных бьюти-блогеров, появился на красной дорожке в Лос-Анджеллесе. Знаменитость посетил премьерный показ фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

На дорожке Джеффри появился в эпатажном луке - брючном костюме, расшитом пайетками. Тунику наряда также украшали оборки на талии и V-образное декольте. Образ Стара дополнил парик с длинными розовыми волосами, бриллиантовые украшения, замшевые туфли-лодочки на каблуке, которые были точно такого же цвета, как и парик.

Конечно же, Джеффри никогда не появляется на публике без макияжа, и в этот раз он сделал его в коричневой гамме и с нюдовой матовой помадой.

Джеффри Стар / © Associated Press
Джеффри Стар / Associated Press

Также мероприятие посетили и другие звезды, среди которых были Джаред Лето, Бенедикт Камбербэтч с женой, а также главные актеры сыгравшие в фильме - Зендея и Том Холланд.

Джаред Лето / © Associated Press
Джаред Лето / Associated Press
Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images
Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / Getty Images
Зендея / © Associated Press
Зендея / Associated Press

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