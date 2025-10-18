В розовом парике, латексном платье и с дочкой за руку: Кайли Дженнер заметили по пути на вечеринку

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер с дочерью Сторми прибыли на мероприятие бренда Kylie Cosmetics, которое проводилось в Лос-Анджелесе. Американская звезда реалити и бизнеследи, которая основала свою косметическую империю совсем юной, решила громко отпраздновать юбилей — 10-летие своего бренда.

Также к этой круглой дате она выпустила новую коллекцией косметики в стиле ретро — периода ее жизни, который получил название King Kylie. В 2010-х годах она любила появляться на публике в париках с цветными волосами, носить латексные обтягивающие платья, делать яркие макияжи и именно в тот период ее жизни появились самые знаменитые продукты ее бренда — знаменитый набор для губ с карандашом и блеском.

Тогда ее косметика была такой сенсацией, что ее раскупали за считанные секунды, вероятно, такой ностальгией звезда решила привлечь внимание к своему бренду, который в последние году уже не такой популярный.

На вечеринку она пришла полностью в эстетике 2010-х годов, поскольку на ее голове была парик с длинными розовыми волосами, а сама она носила розовое латексное платье, которое очень сильно обтягивало ее тело. Также на Кайли были туфли от знаменитого обувного бренда Amina Muaddi.

Дочь звезды была одета с ней в унисон, поскольку носила розовый костюм с курткой и мини-юбкой, а также туфли Мэри Джейн и белую футболку, на которой был принт в виде фото ее матери, сделанного как раз в эпоху King Kylie.

Коллекция косметики Кайли также оформлена в эстетике того времени, поскольку на упаковках использовались фото девушки в цветных париках и снимки с фильтрами для лица Snapchat. В коллекцию входят наборы матовых помад Matte Lip Kits в снятых с производства оттенках True Brown K и Dead of Knight, а также два новых продукта: A Decade и Kylie Jenner Lips. Блески для губ Like и Literally также были переосмыслены. В упаковках использовалисмь черепа, которые тожые были в може в 2010-х.

Ниже мы собрали для вас фотографии Кайли Дженнер во времена ее эры King Kylie

