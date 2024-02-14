В розовом пиджаке и с большим цветком: Павел Зибров в стильном образе спел легендарную песню для жены

Главный романтик страны Павел Зибров сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина презентовал свою версию звучания легендарной композиции "Кохана", написанной композитором, народным артистом и Героем Украины – Игорем Покладом и поэтом, врачом скорой помощи – Игорем Барахом.

Свое чувственное исполнение хита Павел Николаевич посвятил своей жене Марине.

Марина и Павел Зибровы

"Это настоящий хит вне времени, с которым у каждого поколения связана не одна романтическая история. Песня-посвящение нашим любимым вторым половинкам, красивым, хрупким, которые для нас все! Для меня честь петь эту песню и посвятить ее своей любимой жене Маринrt. Спасибо авторам за доверие!" – сказал Зибров.

Павел Зибров

Кстати, первым, кто исполнил композицию "Кохана", был Константин Огневый, а женскую версию — Лина Прохорова.

Артист также представил клип на эту песню, в котором появился в стильном образе. На нем был шелковый розовый пиджак, черная рубашка с рюшами, черные брюки и замшевые черные слиперы с золотистым цветочным принтом.

Павел Зибров

К пиджаку Зибров прикрепил трендовый аксессуар – брошь в виде черного крупного цветка. Волосы он собрал в элегантный хвост. Розовые тона видео придали ему романтического настроения.

Напомним, ранее Павел Зибров на своей странице в Instagram показывал фото и видео из архива с женой Мариной ко дню ее рождения. А композицию он решил выпустить именно в День влюбленных.

Кроме того, артист выложил видео с бекстейджа, чтобы подписчики могли увидеть, как снимали клип на песню "Кохана".

На нем появилась дочь и пиар-менеджер артиста – Диана, которая поправляет ему брошь. Диана, кстати, является продюсером этого клипа. Аранжировку к новой версии хита сделал Андрей Шусть, видео – Андрей Марушак и Анастасия Панконина.

Павел Зибров с дочерью Дианой

Павел Зибров с дочерью Дианой

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