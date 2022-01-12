В розовом питоновом купальнике: британская телезвезда похвасталась пышной грудью

Хлоя Ферри показала фото с отдыха.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – выложила в Instagram снимок, сделанный вечером на пляже во время отдыха.

На нем красотка позировала в лосинах с принтом и розовом питоновом лифе от купальника, который идеально сидел на ее пышной и сексуальной груди.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на пышных наращенных ресницах.

Ранее Ферри хвасталась пышными формами в откровенном слитном купальнике с многочисленными вырезами.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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