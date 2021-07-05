В розовом плаще и боди с украшениями: Анна Тринчер в ярком образе выступила на Atlas Weekend

Певица и актриса продемонстрировала эффектный лук на музыкальном фестивале.
Сегодня, 5 июля, стартовал масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend, который продлится до 11 июля. Первые два дня мероприятия — бесплатные.
Мы встретили перед выходом на сцену певицу и актрису Анну Тринчер. Она продемонстрировала яркий аутфит.
На Ане был розовый летний плащ с поясом, под которым был темно-розовый топ и боди с украшениями от декольте и к шее.
Образ звезда дополнила колготами в сетку и белыми босоножками на устойчивых каблуках.
Длинный маникюр, макияж с розовыми стрелками, прическа "конский хвост" и серьги-кольца завершили лук Тринчер. Она выглядела эффектно.
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