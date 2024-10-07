В розовом платье-бюстье: топ-модель Сара Сампайо посетила винодельню

Модель показала, как провела минувший уикенд.
33-летняя португальская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – интересно провела минувшие выходные. В своем Instagram она показала серию фото с экскурсии на винодельню. Она посетила долину виноградников недалеко от Сан-Франциско.
(листайте фото вправо)
На фото девушка позировала в розовом платье-бюстье, которое дополнила белой сумкой Hermes, молочными туфлями на низком каблуке и изящными золотыми аксессуарами.
А на дегустацию вина Сара пришла в белом платье и с маленькой трендовой сумкой Chanel. Для фото она позировала у виноградников и с бокалом вина в руках.
Напомним, ранее Сара Сампайо в бикини и ковбойской шляпе показала фото с отдыха.
Читайте также:
- В total look от Prada: топ-модель Сара Сампайо показала новые фотографии с Мальдив
- В пикантном топе и меховых туфлях: Сара Сампайо блистала перед камерами фотографов в Париже
- Показала декольте: Сара Сампайо в мини-платье приехала на модное шоу
- Надела платье без белья: Сара Сампайо появилась на Неделе моды в Нью-