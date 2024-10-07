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В розовом платье-бюстье: топ-модель Сара Сампайо посетила винодельню

В розовом платье-бюстье: топ-модель Сара Сампайо посетила винодельню

Фото: Instagram Сары Сампайо

Модель показала, как провела минувший уикенд.

33-летняя португальская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – интересно провела минувшие выходные. В своем Instagram она показала серию фото с экскурсии на винодельню. Она посетила долину виноградников недалеко от Сан-Франциско.

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На фото девушка позировала в розовом платье-бюстье, которое дополнила белой сумкой Hermes, молочными туфлями на низком каблуке и изящными золотыми аксессуарами.

© Instagram Сары Сампайо
Фото: Instagram Сары Сампайо

А на дегустацию вина Сара пришла в белом платье и с маленькой трендовой сумкой Chanel. Для фото она позировала у виноградников и с бокалом вина в руках.

© Instagram Сары Сампайо
Фото: Instagram Сары Сампайо
© Instagram Сары Сампайо
Фото: Instagram Сары Сампайо

Напомним, ранее Сара Сампайо в бикини и ковбойской шляпе показала фото с отдыха.

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