В розовом платье и без бюстгальтера: Аманда Холден блеснула сосками по дороге с работы

Британская радиоведущая часто выходит в свет без белья.

Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Звезда выглядела ярко и стильно. На ней было розовое трикотажное платье макси с высоким разрезом сбоку и золотистой цепочкой на талии. Поскольку под ним отсутствовал бюстгальтер, то сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Сверху ведущая надела бледно-розовое пальто с большими накладными карманами и надела туфли-лодочки золотистого цвета. В руке Аманда несла золотистый клатч с металлическим изображением головы льва.

Холден распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе, украсила уши лаконичными серьгами, шею – подвеской на цепочке, а руку – кольцом с камнем.

Напомним, ранее Аманда Холден появилась на улицах Лондона в молочно-белом аутфите.

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