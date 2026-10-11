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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В розовом платье и без бюстгальтера: Ким Кардашьян появилась на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре

45-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен привлекла внимание эффектным нарядом, который подчеркнул ее пышные формы и тонкую талию.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян посетила Гран-при Формулы-1 в Сингапуре, куда она приехала, чтобы поддержать своего возлюбленного — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за команду Ferrari. Знаменитость сфотографировали во время прогулки по паддоку перед спринтом на трассе Марина-Бэй-Стрит, а также в гараже команды Ferrari во время квалификации.

Для появления на спортивном мероприятие Ким выбрала нежный соблазнительный образ из коллекции прет-а-порте Alaïa весна-лето 2024. На ней было длинное полупрозрачное платье нежно-розового цвета из тонкого трикотажа, которое идеально подчеркнуло ее формы.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Наряд имел высокий воротник-стойку, открытые плечи, приталенный силуэт и длинную расклешенную юбку, спускавшуюся до пола. Под платье Кардашьян не надела бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны очертания ее груди. Сзади наряд имел открытую спину с узкой вертикальной полосой ткани посередине.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Аутфит звезда реалити дополнила маленькой розовой сумкой Hermès Kelly с тиснением под кожу крокодила, украшенной серебристыми крестами-подвесками, и черными солнцезащитными очками.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с акцентом на глазах. У нее также был молочный маникюр. Образ знаменитости дополнили кольца.

Напомним, Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в золотом платье и показала поцелуй с возлюбленным.

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