В розовом платье и босоножках на шпильках: Лиз Херли на мероприятии в Нью-Йорке

В октябре мы видели несколько выходов Херли, связанных с мероприятиями, которые проводились с целью повысить осведомленность о раке груди.

Вчера британка приняла участие в Нью-Йоркском симпозиуме и торжественном обеде Фонда исследования рака молочной железы в отеле New York Hilton Midtown. На публике Элизабет появилась снова в розовом аутфите.

В этот день на Херли было нежно-розовое платье с короткими рукавами и круглой горловиной, которое она сочетала с босоножками на платформе и высоких каблуках в тон и маленьким клатчем овальной формы. На груди у Херли был значок с розовой лентой - международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. Также Херли сделала красивую укладку, макияж с розовым блеском на губах и надела серьги-висюльки.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

В этом месяце мы видели актрису в нескольких розовых луках, которые предлагаем вспомнить.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

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