В розовом платье и гранатовых туфлях: Рене Зеллвегер на премьере фильма в Сиднее

Премьера фильма состоялась в развлекательном квартале Hoyts в Сиднее. 55-летняя актриса вышла к фотографам в розовом макси-платье без бретелек, которое сочетала с гранатовыми туфлями на каблуках и необычным широким браслетом на запястье.

Зеллвегер собрала волосы в низкий пучок, сделала легкий макияж в теплых оттенках, подчеркнув немного глаза и губы и не стала надевать каких-то дополнительных украшений.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы видели актрису на премьере фильма в Амстердаме, где она блистала в платье на одно плечо от бренда Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2024.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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