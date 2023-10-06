В розовом платье и красивых серьгах: Элизабет Херли на мероприятии в Лондоне

На днях Элизабет Херли приняла участие в дискуссии компании Estée Lauder Companies на тему рака молочной железы. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

А вчера Херли посетила еще одно мероприятие, связанное с этой же темой, но уже в Лондоне. Организовала его компания Estee Lauder, с которой Элизабет работает уже 28 лет, помогая повышать осведомленность женщин о раке молочной железы.

В этот раз Лиз была в нежно-розовом платье длины миди с длинными рукавами и с драпировкой на талии. К наряду актриса подобрала розовые босоножки на высоких каблуках и платформе. На платье у нее был значок розовой ленты – международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Элизабет надела роскошные серьги с розовыми камнями, сделала макияж тоже в розовых оттенках, красивую укладку волнами, светлым маникюр и темный педикюр. Выглядела Херли очень эффектно.

Ранее Элизабет Херли посетила 9-й ежегодный благотворительный обед Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch, на котором собирают средства для благотворительной организации.

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