В розовом платье и на каблуках: эпатажный бьюти-блогер Джеффри Стар посетил вечеринку

В розовом платье и на каблуках: эпатажный бьюти-блогер Джеффри Стар посетил вечеринку

Короткое платье знаменитости продемонстрировало все его тутуировки.

Американский бизнесмен и один из самых популярных и скандальных бьюти-блогеров, появился на собственной вечеринке. Мероприятие, которое было посвящено новой линейке его косметики, проходило на крыше Harriet's Rooftop в Западном Голливуде.

Перед камерами Стар появился в коротком розовом платье с острыми плечами и вырезом на талии и груди. Образ дополнили розовый парик с длинными волосами, яркий макияж, замшевые розовые туфли и серебристая сумка Hourglass украшенная стразами от бренда Balenciaga.

Джеффри Стар / Getty Images

Точно такую же сумку очень любит другая звезда - Ким Кардашьян. Ярким аксессуаром она не раз дополняла свои образы.

Ким Кардашьян / Getty Images

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