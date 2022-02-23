В розовом платье и на каблуках: эпатажный бьюти-блогер Джеффри Стар посетил вечеринку

Короткое платье знаменитости продемонстрировало все его тутуировки.
Американский бизнесмен и один из самых популярных и скандальных бьюти-блогеров, появился на собственной вечеринке. Мероприятие, которое было посвящено новой линейке его косметики, проходило на крыше Harriet's Rooftop в Западном Голливуде.
Перед камерами Стар появился в коротком розовом платье с острыми плечами и вырезом на талии и груди. Образ дополнили розовый парик с длинными волосами, яркий макияж, замшевые розовые туфли и серебристая сумка Hourglass украшенная стразами от бренда Balenciaga.
Точно такую же сумку очень любит другая звезда - Ким Кардашьян. Ярким аксессуаром она не раз дополняла свои образы.
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