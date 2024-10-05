В розовом платье и на шпильках: Памела Андерсон в нежном образе сияла на кинофестивале в Швейцарии

57-летняя актриса появилась на кинособытии в красивом монохромном аутфите.
Памела Андерсон посетила показ фильма "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl), который состоялся в рамках 20-го Цюрихского кинофестиваля.
Там актриса продемонстрировала нежный образ. На ней было розовое платье миди с большой шалью в тон, которую она накинула на плечи. Наряд звезда скомбинировала с нежно-розовыми атласными остроносыми туфлями на шпильках.
Андерсон собрала волосы в хвост, сделала нюдовый маникюр и легкий макияж: накрасила губы прозрачным блеском, а глаза подчеркнула красными тенями. В ушах у нее были ее любимые в последнее время бриллиантовые серьги-гвоздики.
Напомним, Памела Андерсон на церемонию Glamour Women of The Year Awards в Лондоне пришла в лаконичном черном платье с открытыми плечами, подчеркнутой талией и рюшем на юбке.
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