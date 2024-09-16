В розовом платье и огромной накидке с перьями: Рита Ора вышла на красную дорожку с мужем

Певица Рита Ора появилась среди гостей 76-й церемонии вручения премии Primetime Emmy Awards. Награды вручались лучшим американским программам, которые выходили в прайм-тайм с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Мероприятия Рита посетила с мужем - режиссером Тайка Вайтити.

Рита Ора с мужем / Фото: Associated Press

Образ британки был в лучших традициях Старого Голливуда, ведь она выбрала длинное розовое платье с огромной накидкой из перьев. Ее наряд был от бренда Tamara Ralph.

Платье-бюстье Оры выполнено из нежного шифона и было украшено складками на животе. Накидка же имела шлейф. Наряд она носила в сочетании с драгоценными серьгами и высокий прической с локонами.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Рита Ора / Фото: Associated Press

Позируя перед камерами Рита всячески хвасталась своим луком.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Ранее в платье от бренда Tamara Ralph на красной дорожке блистала актриса Блейк Лайвли во время премьеры фильма "Оставь, если любишь" в Лондоне. Хотя платье Блейк было совершенно другого дизайна, но накидка, которую носила актриса очень похожа на ту, в которой вышла на красную дорожку Рита.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

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