В розовом платье и с бокалом вина: Ева Лонгория в нежном аутфите позировала на кухне

47-летняя актриса любит розовый цвет и часто использует его в своих луках.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала нежный женственный образ.
Актриса позировала в розовом платье миди без рукавов, которое скомбинировала с бежевыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками. На талии она завязала тонкий пояс.
Лонгория собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.
Позировала она на кухне, держа в руке бокал с белым вином.
"Красивая в розовом", — подписала снимок Ева.
Напомним, в гримерной Ева продемонстрировала лук в розовом бра и штанах.
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