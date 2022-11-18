В розовом платье и с бокалом вина: Ева Лонгория в нежном аутфите позировала на кухне

47-летняя актриса любит розовый цвет и часто использует его в своих луках.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала нежный женственный образ.

Актриса позировала в розовом платье миди без рукавов, которое скомбинировала с бежевыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками. На талии она завязала тонкий пояс.

Лонгория собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Позировала она на кухне, держа в руке бокал с белым вином.

"Красивая в розовом", — подписала снимок Ева.

Напомним, в гримерной Ева продемонстрировала лук в розовом бра и штанах.

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