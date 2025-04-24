В розовом платье и с чокером на шее: Брук Шилдс позировала на Пятой авеню

Брук Шилдс / © Getty Images

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Актрису Брук Шилдс, которая в следующем месяце отпразднует 60-й день рождения, заметили в Нью-Йорке, где она привлекла внимание прохожих и фотографов своим ярким модным нарядом перед магазином Swarovski на Пятой авеню.

Она выбрала для выхода в свет яркое розовое платье длины миди, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Этот наряд без рукавов имел едва заметный разрез под грудью, что придавало образу нотку современности и делала его более оригинальным. Свой образ она завершила розовыми мюлями от Prada и соответствующими аксессуарами: элегантной сумочкой, эффектными браслетами, кольцом, а также колье-чокером с большим камнем в центре в тон платью. Ее выбор очков и распущенные волнистые волосы еще больше подчеркивают впечатление непринужденного гламура, как и макияж, который сделали ее визажисты.

Брук Шилдс / © Getty Images

Напомним, что неделей ранее она также носила платье с вырезом под грудью. В зеленом наряде со стразами актриса появилась на балу Tribeca в Нью-Йоркской академии искусств.

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Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images