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- Шоу-бизнес
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В розовом платье и с чокером на шее: Брук Шилдс позировала на Пятой авеню
Звезда совершила рабочую встречу в престижном районе города.
Актрису Брук Шилдс, которая в следующем месяце отпразднует 60-й день рождения, заметили в Нью-Йорке, где она привлекла внимание прохожих и фотографов своим ярким модным нарядом перед магазином Swarovski на Пятой авеню.
Она выбрала для выхода в свет яркое розовое платье длины миди, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Этот наряд без рукавов имел едва заметный разрез под грудью, что придавало образу нотку современности и делала его более оригинальным. Свой образ она завершила розовыми мюлями от Prada и соответствующими аксессуарами: элегантной сумочкой, эффектными браслетами, кольцом, а также колье-чокером с большим камнем в центре в тон платью. Ее выбор очков и распущенные волнистые волосы еще больше подчеркивают впечатление непринужденного гламура, как и макияж, который сделали ее визажисты.
Напомним, что неделей ранее она также носила платье с вырезом под грудью. В зеленом наряде со стразами актриса появилась на балу Tribeca в Нью-Йоркской академии искусств.