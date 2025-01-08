В розовом платье и с цветочной сумкой: Ариана Гранде в нежном образе продемонстрировала татуировку на теле

Ариана Гранде посетила церемонию вручения премии National Board Of Review Awards в Нью-Йорке. Она вместе со своей коллегой из фильма Wicked Синтией Эриво получила награду NBR Spotlight Award.

Ариана предстала в нежном аутфите. На ней было розовое платье макси от бренда Loewe в винтажном стиле, которое прекрасно сидело на ее хрупкой фигуре. Наряд имел тонкие бретельки, квадратный вырез и обнаженную спину, что дало ей возможность продемонстрировать свои татуировки.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Лук Гранде дополнила длинной шалью в тон, белой обувью, высоким хвостом с челкой, макияжем с пышными ресницами и белыми тенями на веках, а также французским маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – красивым бриллиантовым колье, а руки – кокетливыми кольцами.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

На улице папарацци сфотографировали Ариану с красивой белой сумкой, украшенной красочной цветочной вышивкой из бисера.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

Напомним, Ариана Гранде на красной дорожке "Золотого глобуса" появилась в винтажном платье от Модного дома Givenchy из коллекции Haute Couture весна-лето 1966 года.

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