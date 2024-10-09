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В розовом платье и с клатчем-губами: художница по костюмам продемонстрировала элегантный образ на церемонии

В розовом платье и с клатчем-губами: художница по костюмам продемонстрировала элегантный образ на церемонии

В розовом платье и с клатчем-губами: художница по костюмам продемонстрировала элегантный образ на церемонии

Джун Амброз / Фото: Associated Press

Джун Амброз выглядела красиво на светском событии.

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии журнала Glamour "Женщина года". На красной дорожке звездные красавицы демонстрировали лучшие свои наряды.

Наше внимание привлекла художница по костюмам Джун Амброз. Она предстала перед камерами в элегантном розовом платье макси от бренда Bibhu Mohapatra без бретелек и с юбкой-шлейфом.

Джун Амброз / © Associated Press
Джун Амброз / Фото: Associated Press

Аутфит Джун дополнила гламурным клатчем в виде губ с блестками и розовыми туфлями.

Джун Амброз / © Associated Press
Джун Амброз / Фото: Associated Press

Амброз сделала разноцветный маникюр с декором, макияж смоки-айс и интересную прическу: она собрала волосы в высокий хвост на макушке и уложила волосы так, что она выглядела как каре. Руки женщина украсила золотыми браслетами и кольцами.

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