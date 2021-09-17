В розовом платье и с красной помадой: Лили-Роуз Депп приехала на кинофестиваль

В розовом платье и с красной помадой: Лили-Роуз Депп приехала на кинофестиваль

22-летняя Лили-Роуз Депп презентовала новый фильм со своим участием.

Актриса и модель приехала на кинофестиваль в Торонто, где вчера, 16 сентября, состоялась премьера фильма "Тихая ночь". В широкий прокат картина, в которой также снимались Кира Найтли, Роман Гриффин Дэвис, Мэттью Гуд и Аннабелль Уоллис, выйдет в декабре 2021 года.

На дорожку Лили-Роуз вышла в интересном розовом наряде, состоящем из топа и короткой юбки, между которыми было что-то, похожее на боди. Наряд, похоже, от Chanel, с Модным домом юная актриса сотрудничает и для каждого выхода на дорожку выбирает аутфиты марки.

Лили-Роуз Депп / Getty Images

Образ девушки дополняли кожаные остроносые туфли на каблуках с цветками, у которых, правда, были слегка счесаны носы. Также Лили сделала легкую укладку локонами, подчеркнула черным карандашом глаза и накрасила губы красной помадой.

Напомним, недавно модель блистала на Балу Института костюма, куда вышла в комплекте от Chanel с голым животом и в сочетании с туфлями из сетки на каблуках, декорированных цветками.

Лили-Роуз Депп / Associated Press

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