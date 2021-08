В розовом платье и с сумкой Louis Vuitton: Кристин Дэвис на съемках сериала

В "Большом яблоке" кипит работа над новым шоу.

В Нью-Йорке продолжается работа над сериалом And Just Like That..., который спродюсировала Сара Джессика Паркер. Новая десятисерийная история соберет вместе главных героев сериала "Секс в большом городе", но без Ким Кэттролл, которая исполняла роль Саманты.

Премьера Just Like That... состоится на стриминговом сервисе HBO Maх в конце 2021 года, а пока на Манхэттене полным ходом ведутся съемки. 9 августа папарацци подловили актрису Кристин Дэвис во время работы над одним из эпизодов, она была одета в розовое платье миди, кремовые туфли-лодочки, а в руке держала сумку нежно-розового цвета на короткой ручке от Louis Vuitton.

Кристин Дэвис / Getty Images

Также под прицел фотографов регулярно попадает Сара Джессика Паркер, которая традиционно сыграет главную роль.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

