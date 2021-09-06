В розовом платье и шляпе с вуалью: звезда сериала "Ход королевы" в ярком луке блистала в Венеции

В розовом платье и шляпе с вуалью: звезда сериала "Ход королевы" в ярком луке блистала в Венеции

25-летняя актриса Аня Тейлор-Джой продефилирвала по красной дорожке в эффектном сочном аутфите.

78-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре и мы продолжаем рассматривать самые яркие образы звезд с красной дорожки.

Наше внимание привлекла Аня Тейлор-Джой, которая пришла на премьеру хоррора режиссера Эдгара Райта - "Прошлой ночью в Сохо". Девушка сыграла в картине главную роль.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Перед камерами Аня появилась в ярком аутфите, в котором была похожа на куклу Барби в стиле 60-х. Она подчеркнула стройную фигуру атласным розовым платьем-футляром от Dior с бантом на талии, который спадал на пол.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Свой лук Тейлор-Джой гармонично дополнила элегантной шляпкой с увуалью и туфлями на шпильках в тон. Ее шею украшало красивое ожерелье Tiffany & Co, а в ушах были лаконичные серьги-гвоздики. Макияж был максимально естественный.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Ранее на красной дорожке Аня продефилировала в нежном романтическом платье на тонких бретельках с флористическим принтом.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

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