В розовом платье и шляпе с вуалью: звезда сериала "Ход королевы" в ярком луке блистала в Венеции

25-летняя актриса Аня Тейлор-Джой продефилирвала по красной дорожке в эффектном сочном аутфите.
78-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре и мы продолжаем рассматривать самые яркие образы звезд с красной дорожки.
Наше внимание привлекла Аня Тейлор-Джой, которая пришла на премьеру хоррора режиссера Эдгара Райта - "Прошлой ночью в Сохо". Девушка сыграла в картине главную роль.
Перед камерами Аня появилась в ярком аутфите, в котором была похожа на куклу Барби в стиле 60-х. Она подчеркнула стройную фигуру атласным розовым платьем-футляром от Dior с бантом на талии, который спадал на пол.
Свой лук Тейлор-Джой гармонично дополнила элегантной шляпкой с увуалью и туфлями на шпильках в тон. Ее шею украшало красивое ожерелье Tiffany & Co, а в ушах были лаконичные серьги-гвоздики. Макияж был максимально естественный.
Ранее на красной дорожке Аня продефилировала в нежном романтическом платье на тонких бретельках с флористическим принтом.
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