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В розовом платье-комбинации: Джорджина Родригес похвасталась сексуальным луком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
790
Время на прочтение
1 мин
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В розовом платье-комбинации: Джорджина Родригес похвасталась сексуальным луком

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

29-летняя подруга футболиста Криштиану Роналду и мать его двоих детей любит хвастаться своими луками в соцсетях.

На днях Джорджина Родригес хвасталась фигурой в бикини и мини-платье, а также показывала фотографии их с Роналду пляжного отдыха. И хотя нежились на солнце они не на пляже, а на собственной роскошной яхте, им было что показать поклонникам.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Но, похоже, отпуск закончился, и семья вместе с детьми вернулась домой. По пути обратно Джорджина опубликовала еще несколько фотографий из частного самолета, а также опубликовала ролик и показала, как занимается в спортзале и качает свою упругую пятую точку.

Также Джорджина показала несколько кадров с детьми - старшими близнецами Евой и Матео и младшей дочерью пары - Аланой.  

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Дата публикации
Просмотры
790
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