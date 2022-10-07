В розовом платье миди с кейпом: красивая Элизабет Херли на мероприятии в Лондоне

Элизабет Херли продолжает кампанию по осведомлению женщин о необходимости самостоятельно проверять молочные железы на предмет новообразований.

Британская актриса, которая уже 27 лет работает с брендом Estee Lauder над повышением осведомленности о раке груди, посетила мероприятие по случаю 30-летия кампании Estee Lauder по борьбе с раком молочной железы в лондонской штаб-квартире, где встретилась с новыми послами кампании.

На мероприятие Элизабет приехала в розовом платье миди с кейп-накидкой, в розовых босоножках на платформе и каблуках, дополнив образ крупными серьгами с камнями в ушах.

У Херли традиционно были уложены волосы красивыми волнами, а на лице был насыщенный макияж с пышными ресницами и персиковым блеском на губах.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Несколько дней назад актриса посещала Today Monday, где появилась в розовой шелковой блузке от Trina Turk и черных брюках, к которым подобрала босоножки на каблуках.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

В этот же день Элизабет посетила мероприятие по информированию о раке груди в Эмпайр-стейт-билдинг. Звезда надела розовый брючный костюм с россыпью пайеток от бренда Alice + Olivia и выглядела сногсшибательно.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

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