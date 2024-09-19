В розовом платье на запах: актриса украинского происхождения Кэтрин Винник на премьере

46-летняя актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, которая активно поддерживает украинцев, является послом UNITED24 и приезжала в столицу Украины уже во время войны, появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Звезда появилась на премьере фильма "Одинокие волки" - комедийного боевика, главные роли в котором сыграли Брэд Питт, Джордж Клуни и Остин Абрамс.

Кэтрин надела на это мероприятие платье в стиле бохо-шик нежного розового оттенка. Наряд был выполнен на запах, имел длинные рукава, декольте и рюши на юбке. Платье Винник носила в сочетании с босоножками с множеством ремешков, а также черным клатчем и прической с локонами

Кэтрин Винник / Фото: Associated Press

Премьера фильма состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале 1 сентября. Среди гостей красной дорожки тогда был Брэд Питт, который вышел на публику со своей новой девушкой Инес де Рамон. После кинофестиваля пара отправилась в Нью-Йорк, где неоднократно попадала под прицел папарацци.

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