В розовом платье-пеньюаре: актриса Флоренс Пью позировала на красной дорожке в Лондоне

Образ девушка выбрала эффектный и с ноткой сексуальности.

4 декабря в Великобритании состоялось вручение премии The British Independent Film Awards. Это ежегодная британская кинопремия, созданная в 1998 году по инициативе продюсера Эллиота Гроува. В конкурсную программу отбираются фильмы, как минимум половина бюджета которых состоит из британских источников, а финансирование исходит от студий, чьи средства не превышают 10 миллионов фунтов стерлингов.

Одной из гостей этой церемонии стала 26-летняя актриса Флоренс Пью.

На красную дорожку девушка вышла в нежно-розовом образе, который был представлен впервые в осенней коллекции 2022 бренда Rodarte.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Наряд Флоренс состоял из шелкового платье-пеньюара на тонких бретельках и с кружевными вставками.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Эффектности этому луку добавляла прозрачная накидка из тонкого тюля, украшенная рюшами.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Завершали образ Флоренс босоножки на завязках, укладка и украшения с крупными камнями.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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