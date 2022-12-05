В розовом платье-пеньюаре: актриса Флоренс Пью позировала на красной дорожке в Лондоне

Образ девушка выбрала эффектный и с ноткой сексуальности.
4 декабря в Великобритании состоялось вручение премии The British Independent Film Awards. Это ежегодная британская кинопремия, созданная в 1998 году по инициативе продюсера Эллиота Гроува. В конкурсную программу отбираются фильмы, как минимум половина бюджета которых состоит из британских источников, а финансирование исходит от студий, чьи средства не превышают 10 миллионов фунтов стерлингов.
Одной из гостей этой церемонии стала 26-летняя актриса Флоренс Пью.
На красную дорожку девушка вышла в нежно-розовом образе, который был представлен впервые в осенней коллекции 2022 бренда Rodarte.
Наряд Флоренс состоял из шелкового платье-пеньюара на тонких бретельках и с кружевными вставками.
Эффектности этому луку добавляла прозрачная накидка из тонкого тюля, украшенная рюшами.
Завершали образ Флоренс босоножки на завязках, укладка и украшения с крупными камнями.
Читайте также:
- В прозрачном платье с акцентом на декольте: Флоренс Пью блистала на церемонии
- В потрясающем платье с перьями: Флоренс Пью на красной дорожке Лондонского кинофестиваля
- "Вырасти. Уважай людей": Флоренс Пью раскритиковали за обнаженную грудь, но она поставила хейтеров на место